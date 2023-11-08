​«Реал Сосьедад» впервые в своей истории забил три мяча в матче Лиги чемпионов

Испанский «Реал Сосьедад» прекрасно проводит матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов - баски забили три мяча португальской «Бенфике» еще в первом тайме, к 21-й минуте.

Мало того, что сама по себе такая скорострельность достойна упоминания, так еще и оказалось, что «Реал Сосьедад» вообще впервые в своей истории забил три мяча в матче Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

Следить за событиями игры Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Бенфикой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.