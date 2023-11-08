Болельщики «Бенфики» пронесли файеры на матч Лиги чемпионов

Прямо сейчас в Сан-Себастьяне проходит матч «Реал Сосьедада» и «Бенфики», команда хозяев уверенно ведёт – 3:1.

После 50-й минуты с сектора, на котором располагаются фанаты «Бенфики», на половину поля «Реал Сосьедада» полетели пиротехнические изделия. А на стадионе из-за этого появилась лёгкая дымка.

Игру на долгое время главный арбитр Энтони Тейлор приостанавливать не стал. Спустя некоторое время капитан «Бенфики» Николас Отаменди подошёл к сектору болельщиков своей команды и попросил их остановиться.

Отметим, что в прошлом розыгрыше ЛЧ фанаты «орлов» уже отмечались подобным – они забросали пиротехникой трибуны «Сан-Сиро» во время матча четвертьфинала турнира против «Интера».

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