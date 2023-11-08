«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Копенгагеном»

«Манчестер Юнайтед» через час в Копенгагене сыграет против местного одноимённого клуба. Свела команды группа А в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Состав манкунианцев выглядит следующим образом:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Эванс, Далот, Эриксен, Мактоминай, Фернандеш (к), Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Напомним, что две недели назад эти команды встречались на «Олд Траффорде» и тогда «МЮ» одержал тяжелейшую победу, едва не пропустив в концовке – 1:0 - Спас сейв Андре Онана.

Следить за ходом игры в текстовой трансляции можно на нашем портале. Стартует игра в 23:00 по московскому времени.