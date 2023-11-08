Беллингем в запасе: «Реал» назвал состав на игру с «Брагой»

Мадридский «Реал» озвучил состав на грядущую игру против «Браги». Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в рамках четвёртого по счёту тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовый состав сливочных выглядит так:

Кепа, Начо (к), Винисиус, Кроос, Родриго, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Браим Диас, Рюдигер, Менди.

Прямо сейчас «Реал» - лидер квартета С с 9 баллами в активе. «Наполи» (до финального свистка игры с «Унионои») – второй, 6 очков. 3 очка у «Браги» и «баранка» - у «Униона».

Напомним, что следить за ходом матча можно в текстовой трансляции, которую организует наш портал. Стартовый свисток – в 23:00 по московскому времени!