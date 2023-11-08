​Кьеллини: «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив Леау слишком много пространства»

Итальянский оборонец Джорджо Кьеллини получил удовольствие от просмотра матча между «Миланом» и «ПСЖ», его соотечественники победили, и Кьеллини считает большой ошибкой парижан то, что они предоставили слишком много места Рафаэлу Леау, который забил первый мяч команды.

- Когда Леау прорывался к воротам соперника в эпизоде с первым голом, его надо было валить с ног, нарушать правила, только так. «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив ему слишком много пространства в прошедшем матче, - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.