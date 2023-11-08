Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Кьеллини: «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив Леау слишком много пространства»

08 Ноября 2023 • 21:42 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Итальянский оборонец Джорджо Кьеллини получил удовольствие от просмотра матча между «Миланом» и «ПСЖ», его соотечественники победили, и Кьеллини считает большой ошибкой парижан то, что они предоставили слишком много места Рафаэлу Леау, который забил первый мяч команды.

- Когда Леау прорывался к воротам соперника в эпизоде с первым голом, его надо было валить с ног, нарушать правила, только так. «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив ему слишком много пространства в прошедшем матче, - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Джорджо Кьеллини Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
19:48
Костакурта: «Гол Леау - шедевр»
19:38
Пануччи: «Милану» удалось закрыть Мбаппе»
17:32
Сакки впечатлён игрой Лофтус-Чика
17:14
​Мбаппе: «Мы все пытались оградить Доннарумму от негатива»
16:18
​Сакки: «Жиру нанёс идеальный удар головой»
16:01
​Сакки пояснил, почему его порой раздражает Леау
06:04
​Мбаппе: «Разочарован, мы поздно отреагировали»
05:45
Луис Энрике: «Мне понравилась моя команда»
05:27
​Ромеу: «Неприятное поражение»
05:21
​Лофтус-Чик: «Мы можем квалифицироваться»
05:00
​Леау: «Мбаппе - образцовый игрок, но я хочу быть самим собой»
04:56
​«Милан» одержал волевую победу в Лиге чемпионов впервые с 2009 года
04:46
​Леау: «На критику отвечаю на поле»
03:12
​Пиоли: «Леау - чемпион»
02:47
​Пиоли: «Хочу всегда видеть «Милан» таким»
00:58
Милан забил «Милану», но «россонери» всё равно взяли верх над «ПСЖ» 10
00:55
Гладилин считает Головина «явно лучшим» игроком российского футбола
00:49
Жиру – самый возрастной француз с голом в Лиге чемпионов, он побил рекорд Блана
07 Ноября
23:35
Фанаты «Боруссии» и «Милана» забросали поля стадионов «долларами» и «золотыми слитками» 2
23:18
​«Милан» забил первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов
22:30
«Милан» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
22:04
​«Милан» объявил состав на игру с «ПСЖ»
16:41
Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
13:09
«ПСЖ» не проиграет «Милану». Клиент PARI поставил на это 800 000 рублей
11:00
Милан - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09:27
Пиоли: «Я хочу, чтобы против «ПСЖ» «Милан» играл смело и уверенно»
00:10
Шкриньяр: «Доннарумма – один из самых стойких футболистов, он абсолютно спокоен»
06 Ноября
22:42
Луис Энрике: «Мы не должны думать о первом матче с «Миланом»
22:24
Шкриньяр рассказал, что думает о «Милане»
21:50
Энрике: «Отношение болельщиков «Милана» к Доннарумме? Это нормальная ситуация»
21:20
Шкриньяр: «Маркиньос помог мне с адаптацией в «ПСЖ»
19:17
Милан — ПСЖ: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 7 ноября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
65 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бенфика Бенфика
3
1
2.18 3.55 3.45
Видео
65 мин
Наполи Наполи
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
1.51 4.50 6.80
Видео
08.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
1.23 6.80 15.00
Видео
08.11.23 в 23:00
ПСВ ПСВ
Ланс Ланс
1.89 3.90 4.10
Видео
08.11.23 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.95 1.86
Видео
08.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Севилья Севилья
1.44 4.70 8.20
Видео
08.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Брага Брага
1.27 6.40 11.00
Видео
08.11.23 в 23:00
Зальцбург Зальцбург
Интер Милан Интер Милан
4.10 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Копенгагеном»
21:52 · Лига чемпионов
Беллингем в запасе: «Реал» назвал состав на игру с «Брагой»
21:42 · Лига чемпионов
​Кьеллини: «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив Леау слишком много пространства»
21:13 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» всё же довёл счёт до разгрома в первом тайме игры с «Бенфикой»
21:07 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» оформил три гола в ворота «Бенфики» за 15 минут, один – не засчитали 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У Левандовски какие-то проблемы, давно не забивает»
20:34 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:33 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:08 · Лига чемпионов
Хвича – в основе «Наполи» на игру с «Унионом»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке
19:48 · Лига чемпионов
Костакурта: «Гол Леау - шедевр»
19:38 · Лига чемпионов
Пануччи: «Милану» удалось закрыть Мбаппе»
18:42 · Лига чемпионов
Пепе опередил Тотти на два года в рейтинге самых возрастных голеадоров Лиги чемпионов
17:32 · Италия. Серия А
Сакки впечатлён игрой Лофтус-Чика
17:23 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» не проигрывает в ЛЧ уже 18 матчей - это рекорд для английских клубов
Все новости
Рекомендуем