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«Реал Сосьедад» всё же довёл счёт до разгрома в первом тайме игры с «Бенфикой»

08 Ноября 2023 • 21:13 Комментировать
Реал Сосьедад
3:1
Бенфика
1 1.82 X 3.72 2 4.92
2-й тайм

«Реал Сосьедад» всё же оформил третий, теперь уже полностью легитимный гол в ворота «Бенфики». Прямо сейчас клуб из Сан-Себастьяна громит оппонентов – 3:0.

Напомним, что в первые 20 минут преимущество испанцев было уверенным благодаря голам Микеля Мерино и Микеля Оярсабаля. Более того, Мерино оформил дубль, но его гол не был засчитан из-за собственной игры рукой. Оярсабаль тоже забил второй – но из офсайда.

На 21-й минуте Андер Барренечеа принял передачу партнёра низом из центра на левом полуфланге, избежал офсайда, убрал игрока оппонентов и прекрасно отправил мяч под дальнюю штангу - 3:0.

Кстати, параллельно друг с другом играют «Наполи» и берлинский «Унион». В Неаполе счёт пока не открыт – там по нулям. Текстовая трансляция игры в Сан-Себастьяне - тут.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Реал Сосьедад

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