«Реал Сосьедад» оформил три гола в ворота «Бенфики» за 15 минут, один – не засчитали

Уверенно лидирует в Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад», обыгрывая со счётом 2:0 в Лиге чемпионов недавнего четвертьфиналиста турнира – лиссабонскую «Бенфику».
На шестой минуте Микель Мерино открыл счёт, отправив мяч в ворота лиссабонцев на дальней штанге после не слишком удачного удара от Айхена Муньоса.
Спустя пять минут преимущество хозяев удвоил капитан Микель Оярсабаль. Отаменди не успел к передаче назад от партнёра, а мяч подхватил Оярсабаль, который отправил сферу в створ мимо Трубина.
Более того, на 15-й минуте Мерино оформил дубль, однако сыграл рукой и гол решено было отменить.
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