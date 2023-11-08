Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал Сосьедад» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

08 Ноября 2023 • 20:34 Комментировать
Реал Сосьедад
3:1
Бенфика
1 1.82 X 3.72 2 4.92
2-й тайм

«Реал Сосьедад» и «Бенфика» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад3:1Бенфика
(1:0) Мерино Микель6' 
(2:0) Оярсабаль Микель11' 
(3:0) Барренечеа Андер21' 
 49'Силва Рафа (3:1)
Ремиро АлехандроАриц ЭлустондоСубельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос АйхенБраис МендесСубименди МартинМерино МикельКубо ТакефусаОярсабаль МикельБарренечеа Андер
Запасные: Фернандес КарлосУмар СадикЗахарян АрсенОдриосола АльвароАйеса ГайзкаУрко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоМагунаселая ХонЧо Мохамед-АлиОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Трубин АнатолийСилва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIНевеш ЖоауЭурснес ФредрикФлорентину  20' 31' (Журасек Давид ( 31') Мариу ЖоауДи Мария АнхельСилва РафаКабрал Артур
Запасные: Кокубо ЛеоТенгстедт КасперСоареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторГуэдеш ГонсалуШикинью ФранцискуМуса ПетарГовейя Тьягу
08 ноября.
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Реал Сосьедад

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
21:13
«Реал Сосьедад» всё же довёл счёт до разгрома в первом тайме игры с «Бенфикой»
21:07
«Реал Сосьедад» оформил три гола в ворота «Бенфики» за 15 минут, один – не засчитали 1
19:59
Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке
14:00
Балахнин: «Захаряну нужно будет доказывать весь сезон, что он может играть в основном составе»
12:22
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Реала Сосьедад» над «Бенфикой» в Лиге чемпионов
02:05
Реал Сосьедад - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07 Ноября
19:35
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
17:00
Реал Сосьедад — Бенфика: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 8 ноября 2023
06 Ноября
17:19
«Реал Сосьедад» - «Бенфика»: прогноз и ставки БК Pinnacle
25 Октября
09:15
Шалимов: «Захарян сыграл неудачно, но ничего страшного»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БЕНФИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
66 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бенфика Бенфика
3
1
2.18 3.55 3.45
Видео
66 мин
Наполи Наполи
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
1.51 4.50 6.80
Видео
08.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Галатасарай Галатасарай
1.23 6.80 15.00
Видео
08.11.23 в 23:00
ПСВ ПСВ
Ланс Ланс
1.89 3.90 4.10
Видео
08.11.23 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.95 1.86
Видео
08.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Севилья Севилья
1.44 4.70 8.20
Видео
08.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Брага Брага
1.27 6.40 11.00
Видео
08.11.23 в 23:00
Зальцбург Зальцбург
Интер Милан Интер Милан
4.10 3.95 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:00 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Копенгагеном»
21:52 · Лига чемпионов
Беллингем в запасе: «Реал» назвал состав на игру с «Брагой»
21:42 · Лига чемпионов
​Кьеллини: «ПСЖ» совершил ошибку, предоставив Леау слишком много пространства»
21:13 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» всё же довёл счёт до разгрома в первом тайме игры с «Бенфикой»
21:07 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» оформил три гола в ворота «Бенфики» за 15 минут, один – не засчитали 1
20:54 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У Левандовски какие-то проблемы, давно не забивает»
20:34 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:33 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:08 · Лига чемпионов
Хвича – в основе «Наполи» на игру с «Унионом»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке
19:48 · Лига чемпионов
Костакурта: «Гол Леау - шедевр»
19:38 · Лига чемпионов
Пануччи: «Милану» удалось закрыть Мбаппе»
18:42 · Лига чемпионов
Пепе опередил Тотти на два года в рейтинге самых возрастных голеадоров Лиги чемпионов
17:32 · Италия. Серия А
Сакки впечатлён игрой Лофтус-Чика
17:23 · Лига чемпионов
​«Манчестер Сити» не проигрывает в ЛЧ уже 18 матчей - это рекорд для английских клубов
Все новости
Рекомендуем