«Реал Сосьедад» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1

«Реал Сосьедад» и «Бенфика» проводят матч четвёртого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Бенфика
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Мерино Микель6'
|(2:0) Оярсабаль Микель11'
|(3:0) Барренечеа Андер21'
|49'Силва Рафа (3:1)
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер
Трубин Анатолий•Силва Антониу•Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Невеш Жоау•Эурснес Фредрик•Флорентину 20'31' (Журасек Давид (31') •Мариу Жоау•Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Кабрал Артур
08 ноября.
Бан пользователя