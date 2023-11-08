«Наполи» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Наполи» и «Унион».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Унион Берлин
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Протокол игры
|(1:0) Политано Маттео39'
|52'Фофана Датро (1:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Натан•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
Рённов Фредерик•Еккель Пауль•Бонуччи Леонардо• 41'Лейте Диогу•Юранович Йосип•Хаберер Яник•Хедира Рани•Лайдуни Аисса•Руссийон Жером•Бекер Шеральдо•Фофана Датро
08 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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