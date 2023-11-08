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«Наполи» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

08 Ноября 2023 • 20:33 Комментировать
Наполи
1:1
Унион Берлин
2-й тайм

В четвёртом туре Лиги чемпионов встречаются «Наполи» и «Унион».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи1:1Унион Берлин
(1:0) Политано Маттео39' 
 52'Фофана Датро (1:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоРаспадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперОливера МатиасЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоЭлмас ЭльифСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
Рённов ФредерикЕккель ПаульБонуччи Леонардо  41'Лейте ДиогуЮранович ЙосипХаберер ЯникХедира РаниЛайдуни АиссаРуссийон ЖеромБекер ШеральдоФофана Датро
Запасные: Триммель КристоферАаронсон БренденТусар ЛюкаГосенс РобинШтайн ЯнникКрал АлексБехренс КевинФолланд КевинДель ЛоренцШволов АлександерКнохе Робин
08 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Унион Берлин

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