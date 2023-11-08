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Хвича – в основе «Наполи» на игру с «Унионом»

08 Ноября 2023 • 20:08 Комментировать
Наполи
...
Унион Берлин
Через 0 ч. 17 мин.

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия начнёт игру против берлинского «Униона» в Лиге чемпионов в стартовом составе.

Вся основа «адзурри» на грядущий матч выглядит следующим образом:

Мерет, Руй, Натан, Ррахмани, ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Распадори, Политано.

Прямо сейчас «Наполи» идёт на втором месте в группе С, у итальянского клуба 6 очков. Первый – «Реал», 9 баллов, «Брага» третья – 3 очка. «Унион» замыкает квартет – 0 баллов.

Текстовую трансляцию игры неаполитанцев и берлинцев можно отслеживать на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

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