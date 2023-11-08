Костакурта: «Гол Леау - шедевр»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта, посвятивший клубу практически всю свою карьеру (если не считать одного сезона в «Монце»), нахваливает гол Рафаэла Леау в матче против «ПСЖ». Португальский футболист прорвался к воротам Доннаруммы, обострив ситуацию, а затем добил мяч в ворота эффектным ударом «ножницами».

- Я увидел волю к победе, чего не было в последние недели. Здоровая агрессивность. Гол Леау был шедевром от начала до конца. Наверное, это был его лучший матч за все время пребывания в «Милане», - цитирует слова Алессандро Костакурты pianetamilan.it.