Пануччи: «Милану» удалось закрыть Мбаппе»

Бывший защитник итальянского «Милана» и мадридского «Реала» Кристиан Пануччи поздравил «Милан» с победой над «ПСЖ». «Россонери» первыми получили гол в свои ворота, но затем смогли переломить ход игры и вырвали победу. Ключом к успеху Пануччи считает успешную нейтрализацию Килиана Мбаппе.

- «Милан» провел прекрасный матч, хотя ему пришлось поиграть вторым номером под конец игры. Главной заслугой «Милана» считаю то, что нейтрализовали Мбаппе. Жиру сделал свое дело, как и Леау. Заслуженная победа, - цитирует слова Кристиана Пануччи pianetamilan.it.

В следующем матче «Милан» сыграет с дортмундской «Боруссией».