Пепе опередил Тотти на два года в рейтинге самых возрастных голеадоров Лиги чемпионов

В минувший вторник защитник «Порту» Пепе стал рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА как самый возрастной игрок, забивший гол в турнире. Он сделал это в возрасте 40 лет, 8 месяцев и 12 дней.

Как сообщает Transfermarkt, Пепе опередил экс-рекордсмена по этому показателю аж на два года. Прошлому рекордсмену, легенде «Ромы» Франческо Тотти во время его гола было 38 лет, 1 месяц и 29 дней.

Третье место рейтинга у экс-полузащитника «МЮ» Райана Гиггза – он забивал в 37 лет, 9 месяцев и 16 дней.

Пепе – самый возрастной игрок, забивший в ЛЧ