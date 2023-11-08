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​«Манчестер Сити» не проигрывает в ЛЧ уже 18 матчей - это рекорд для английских клубов

08 Ноября 2023 • 17:23 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Янг Бойз

Английский «Манчестер Сити» стал первым клубом, который обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Это случилось после победы над швейцарским «Янг Бойз» - подопечные Гвардиолы забили ему три безответных мяча. И теперь беспроигрышная серия английского клуба в самом престижном европейском турнире достигла уже восемнадцати матчей.

В последний раз «Манчестер Сити» проиграл в Лиге чемпионов пятого мая 2022 года, это случилось в полуфинальном матче против мадридского «Реала». Эта серия из восемнадцати матчей без поражений  Лиге чемпионов является рекордной для английских клубов.  


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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