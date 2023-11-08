​Мбаппе: «Мы все пытались оградить Доннарумму от негатива»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал возвращение итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на «Сан-Сиро», где ему оказали далеко не самый ласковый прием. По словам Мбаппе, он и его товарищи по команде сделали все, чтобы оградить итальянского вратаря от негатива.

- Они оказали непростой прием Доннарумме. Наверное, слишком много шумели и привлекали в этой теме внимание. Мы, игроки «ПСЖ», как могли, оберегали его от давления. Жаль только, что не выиграли, - цитирует слова Мбаппе итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с английским «Ньюкаслом».