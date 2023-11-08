Титов сделал прогноз на голы в матче «Арсенала» и «Севильи»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Егор Титов высказался относительно сегодняшнего матча Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и Севильей».

«Арсенал» большими силами пойдет вперед, и испанцы могут их подловить на контратаке. Поэтому поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». Здесь то-то вроде 2:1 или 3:1 предвижу», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч состоится в Лондоне 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.