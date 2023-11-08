«Реал» - «Брага»: Генич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет «Брагу». Прогнозом на эту встречу поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Реал» выиграет с разницей минимум в два мяча, поэтому берем победу мадридцев с форой (-1,5). Надо признать, что по классу команды просто несопоставимы», - приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Реал» - «Брага» состоится в среду, 8 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.