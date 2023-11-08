Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна стать игроком основного состава команды из Сан-Себастьяна.

«100% Захаряну нужно доказывать, что он нужен «Реал Сосьедаду» на протяжении этого сезона. Назвать его игроком основного состава ещё рано, ему действительно надо доказывать этот сезон. Пока назвать его игроком основного состава преждевременно, и наверное, не надо», — сказал Балахнин.

8 ноября «Реал Сосьедад» сыграет против «Бенфики» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.