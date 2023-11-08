Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Брага»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказал свое мнение о поединке между мадридским «Реалом» и португальской «Брагой» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» умеет играть и побеждать на классе. «Брага» - интересная команда, но не ровня мадридцам. Свои пару мячей «Реал» забьет наверняка. В разгром не очень верю», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Реала» против «Браги» состоится сегодня, 8 ноября, начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева лидируют в группе, а гости занимают третье место.