Холанн обогнал Месси по голам в Лиге чемпионов до 24 лет

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал крупную победу над швейцарским «Янг Бойз» со счетом 3:0. Два гола в составе английской команды забил форвард Эрлинг Холанн.

Таким образом, на счету скандинавского бомбардира стало 39 мячей в Лиге чемпионов до 24-летия. По этому статистическому показателю Холанн обогнал аргентинца Лионеля Месси (37). От форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Эрлинг отстает всего на один гол.

Напомним, что недавно состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в восьмой раз стал Месси. Холанн занял в голосовании второе место.