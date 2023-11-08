Симеоне оценил победу над «Селтиком» со счётом 6:0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над шотландским «Селтиком» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб выиграл со счетом 6:0.

«Мы отлично начали, а затем соперник оказался в невыгодном положении из-за красной карточки. «Атлетико» не снижал темп и искал возможности для голов. В нашей группе по-прежнему непростая ситуация. «Лацио» одержал победу, а нам теперь предстоит выезд в Нидерланды», - передает слова специалиста El Desmarque.

После четырех туров «Атлетико» набрал восемь очков и занимает первое место в своей группе.