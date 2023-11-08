Эдуард Мор высказался о матче «Арсенал» - «Севилья»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о матче между лондонским «Арсеналом» и «Севильей» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Голы будут даваться «Арсеналу» с большим трудом. «Севилья» - проверенный еврокубковый боец. В еврокубках команда всегда может прибавить и выжать все, что есть», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Лондоне сегодня, 8 ноября, начало запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.