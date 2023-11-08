«Барселона» может потерять важного футболиста после игры с «Шахтёром»

Основной защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо получил повреждение по ходу матча против «Шахтёра» в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. В концовке встречи уругвайский игрок держался за левое бедро и хромал. Несмотря на это, он смог доиграть матч до финального свистка.

Как информирует Sport.es, в ближайшее время 24-летний защитник пройдет медицинское обследование, которое выявит серьезность повреждения.

Напомним, что поединок завершился минимальным поражением «Барселоны» со счетом 0:1.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги Араухо провел семь матчей и забил один гол.