Аршавин: «Милан» и «ПСЖ» могли сыграть первый тайм 5:5»

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и «Миланом».

«Первый тайм был без центра поля. Это как машины Формулы‑1, которые проносятся перед главной трибуной. Удивительно, что сыграли 2:1. Первый тайм мог закончиться со счётом 5:5», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершился победой хозяев со счетом 2:1. За два тура до конца «Милан» занимает третье место в группе, а парижане идут вторыми.