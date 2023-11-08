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Аршавин: «Милан» и «ПСЖ» могли сыграть первый тайм 5:5»

08 Ноября 2023 • 09:50 Комментировать

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и «Миланом».

«Первый тайм был без центра поля. Это как машины Формулы‑1, которые проносятся перед главной трибуной. Удивительно, что сыграли 2:1. Первый тайм мог закончиться со счётом 5:5», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершился победой хозяев со счетом 2:1. За два тура до конца «Милан» занимает третье место в группе, а парижане идут вторыми.

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