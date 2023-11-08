Тер Штеген: «Барселона» проиграла матч, который должна была выиграть»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пообщался с журналистами после неудачного матча с украинским «Шахтёром» в Лиге чемпионов. «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы очень недовольны собой. Это не тот результат, который хотела получить команда. Мы имели возможности забить гол, но не воспользовались ими. Такое ощущение, что «Барселона» проиграла матч, который должна была выиграть. Последние два поединка нам явно не удались. Но мы смотрим только вперед. Постараемся выиграть следующий матч», - цитирует вратаря Mundo Deportivo.

По итогам четырех туров «Барса» с девятью баллами продолжает лидировать в своей группе.