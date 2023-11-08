Хау объяснил, почему «Ньюкасл» проиграл «Боруссии»

Наставник английского «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сороки» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Нам нужно коллективно брать ответственность и постараться выиграть оставшиеся матчи. В воскресенье команда отдала много сил, наверное, следующий матч наступил слишком рано. Нам бы не помешал лишний день отдыха», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

За два тура до окончания групповой стадии английский клуб занимает последнее место в квартете, набрав четыре балла.