Маркиньос назвал переломный момент в матче «Милан» - «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился впечатлениями от матча против «Милана» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Парижский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

«Это был поединок высочайшего уровня. Второй гол «Милана» изменил ход встречи. После этого момента соперник стал очень хорошо обороняться. Мы старались прижать их, однако «Милан» перекрыл все свободные зоны. Это стало для нас проблемой», - цитирует бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «ПСЖ» с шестью очками занимает второе место в группе, а «Милан» (5) находится на третьей позиции.