Мор: «В матче с «Ньюкаслом» защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлён»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о победе дортмундской «Боруссии» над «Ньюкаслом» (2:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эксперт отметил хорошую игру обороны «Боруссии» в прошедшей встрече.

«Защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлен. Они не давали нападающим сохранять мячи и скидывать их для быстрых атак. «Боруссия» совершала много фолов, и это было оправданно», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эта победа позволила немецкому клубу набрать семь очков и возглавить турнирную таблицу группы F. «Ньюкасл», в свою очередь, опустился на последнюю четвёртую строчку в квартете.