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Мор: «В матче с «Ньюкаслом» защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлён»

08 Ноября 2023 • 09:15 Комментировать
Боруссия Д
2:0
Ньюкасл

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о победе дортмундской «Боруссии» над «Ньюкаслом» (2:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эксперт отметил хорошую игру обороны «Боруссии» в прошедшей встрече.

«Защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлен. Они не давали нападающим сохранять мячи и скидывать их для быстрых атак. «Боруссия» совершала много фолов, и это было оправданно», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Эта победа позволила немецкому клубу набрать семь очков и возглавить турнирную таблицу группы F. «Ньюкасл», в свою очередь, опустился на последнюю четвёртую строчку в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Боруссия Дортмунд Эдуард Мор ещё теги

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