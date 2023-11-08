Терзич подвёл итоги матча «Боруссия» - «Ньюкасл»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. Об этом поединке высказался главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

«Команда показала сегодня отличную игру. «Ньюкасл» редко проигрывает в этом сезоне, но мы смогли нанести им два поражения. После перерыва нам было тяжелее, но мы хорошо владели мячом. По итогу в последней трети встречи смогли закрепить свое преимущество», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров «Боруссия» с семью очками лидирует в группе F. «Ньюкасл» (4) занимает последнее место.