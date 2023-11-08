Гризманн оценил победу «Атлетико» со счётом 6:0

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о разгромной победе над шотландским «Селтиком» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Матрасники» выиграли со счетом 6:0. В активе француза два гола.

«Мы прекрасно начали игру, что раньше нам не удавалось. Удаление дало нам спокойствие и больше свободы на поле. «Атлетико» провел отличный матч, нужно продолжать в том же духе», - передает слова французского нападающего пресс-служба УЕФА.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал восемь баллов и лидирует в своем квартете.