Форсберг: «Могли забить больше голов «Црвене Звезде»

Хавбек немецкого «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал победу над белградской «Црвеной Звездой» (2:1) в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Играть на этом стадионе очень непросто, болельщики создают большой шум. Несмотря на это, мы показали свою игру и могли забить больше голов. По ходу встречи возникали тяжелые моменты, но по итогу мы смогли выиграть. Рады, что досрочно шагнули в плей-офф», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

По итогам четырех туров группового этапа Лиги чемпионов немецкий клуб с девятью баллами занимает второе место в квартете G.