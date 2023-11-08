Хави выделил трёх игроков «Шахтёра», которые ему понравились

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после вчерашнего матча групповой стадии Лиги чемпионов против украинского «Шахтёра». «Сине-гранатовые» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Соперник хорошо оборонялся и проводил неплохие контратаки. Хозяева провели отличную работу в защите. Кого бы я выделил? Мне понравились у «Шахтёра» Сикан, Судаков и Невертон», - передает слова испанского специалиста Ua.tribuna.

После четырех туров «Барселона» с девятью баллами лидирует в своей группе, а «Шахтёр» (6 очков) занимает третье место.