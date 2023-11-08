«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов

В поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал швейцарский «Янг Бойз». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали крупную победу в этой встрече с счетом 3:0.

Стоит отметить, что «горожане» забили 250 голов за время своих выступлений в этом турнире. «Манчестер Сити» стал 12-й командой, которой удалось это сделать. При этом команда Гвардиолы быстрее всех забила 250 мячей. На это англичанам потребовалось 119 матчей.

После четырех туров «Манчестер Сити» набрал 12 очков и единолично лидирует в своей группе.

Добавим, что «горожане» являются действующими триумфаторами Лиги чемпионов.