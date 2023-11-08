Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» встречался со швейцарским клубом «Янг Бойз». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что это 50-я победа для голкипера английского коллектива Эдерсона в этом турнире. Бразилец быстрее всех вратарей одержал такое количество побед в Лиге чемпионов. На это ему понадобилось 75 матчей.

После четырех проведенных туров подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 баллов и занимают первое место в своей группе. Идущий вторым «РБ Лейпциг» отстает от «горожан» на три очка.