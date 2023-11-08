Гвардиола: «Рады, что досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ после уверенной победы над «Янг Бойз» (3:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы ради, что досрочно смогли выйти в плей-офф. Но теперь нам нужно гарантировать себе первое место в группе. «РБ Лейпциг» - сильный соперник, но наша цель – победа в квартете. В 1/8 финала мы хотим иметь ответную игру у себя дома, а не в гостях», - передает слова испанского тренера TNT Sports.

По итогам четырех туров «горожане» с 12 очками лидируют в группе G. «РБ Лейпциг» набрал девять баллов и занимает вторую позицию.