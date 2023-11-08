Жиру прокомментировал победу «Милана» над «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался касательно поединка против «ПСЖ» в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась победой «россонери» со счетом 2:1.

«Это была сложная встреча. Нам нужно было по максимуму использовать свои шансы, и мы смогли это сделать. Когда «Милан» так играет, это напоминает нам о прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе», - цитирует французского форварда пресс-служба УЕФА.

Это была первая победа для миланского коллектива в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После четырех туров «россонери» набрали пять очков и занимают третье место в своей группе.