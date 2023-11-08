​Мбаппе: «Разочарован, мы поздно отреагировали»

Французский нападающий Килиан Мбаппе очень хотел снова забить «Милану», но не получилось, и «ПСЖ» проиграл важный (особенно для «Милана») матч. Мбаппе раздосадован - он считает, что его команда слишком поздно отреагировала на забитый «Миланом» в начале второй половины матча гол.

- Хотя это выездное поражение, проигрывать всегда неприятно. Нам многого не хватало в этом матче, мы поздно отреагировали во втором тайме. Будем пробовать отыграться в игре с «Ньюкаслом», - цитирует слова Мбаппе pianetamilan.it.

Матч с «Ньюкаслом» состоится двадцать восьмого ноября в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.