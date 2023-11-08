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Луис Энрике: «Мне понравилась моя команда»

08 Ноября 2023 • 05:45 Комментировать
Милан
2:1
ПСЖ

Парижский «ПСЖ» потерпел поражение в Милане, проиграв «россонери» со счетом 1:2, но, несмотря на это, наставник «ПСЖ» Луис Энрике доволен игрой своей команды:

- Я доволен игрой команды. Мы забили первый гол, были и другие возможности. Два-три шанса было у Мбаппе, были возможности и у Дембеле. «Милан», забив, стал закрываться. Считаю, что «Милан» - это европейский топ-клуб, а мы выступаем в самой сложной группе Лиги чемпионов, - цитирует слова Луиса Энрике pianetamilan.it.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет дома с английским «Ньюкаслом».


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Евро-Футбол.Ру,
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