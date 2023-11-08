​Ромеу: «Неприятное поражение»

Каталонская «Барселона» потерпела свое первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, команда Хави Эрнандеса проиграла «Шахтеру». Теперь оформление путевки в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы придется отложить как минимум до следующего тура. Полузащитник каталонского суперклуба Ориоль Ромеу прокомментировал итоги матча, он считает, что команде нужны новые решения.

- Это было неприятное поражение. Мы хотели оформить квалификацию сегодня. Но теперь остается только больше работать и искать новые решения, - цитирует слова Ромеу официальный сайт каталонского суперклуба.