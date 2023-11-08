​Лофтус-Чик: «Мы можем квалифицироваться»

Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик сыграл важную роль в победе клуба над французским «ПСЖ». Теперь он считает, что «Милан», набравший пять очков в четырех турах, может выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

- Невероятная атмосфера, когда весь стадион поет гимн! Это нам очень помогло. Мы категорично должны были выиграть этот матч. И сейчас гораздо больше уверены в себе. Сейчас у нас появились шансы квалифицироваться. Мы стали более сплоченной и единой командой, - цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.