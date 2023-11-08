​«Атлетико» одержал самую крупную победу в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» отпраздновал крупную победу в четвертом туре Лиги чемпионов, забив шесть безответных мячей шотландскому «Селтику», который большую часть матча провел в численном меньшинстве.

Как оказалось, эта победа стала самой крупной для «матрасников» за все время выступлений в Лиге чемпионов или ее предшественнике - Кубке чемпионов. Но если говорить об еврокубках в абсолюте, то самой крупной остается победа над ирландцами из «Дрюмкондры» в 1958 году - 8:0.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов мадридскому клубу предстоит сыграть в гостях с нидерландским «Фейеноордом».