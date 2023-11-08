​Хави: «Нам надо что-то менять»

«Барселона» очень надеялась поддержать почин «Манчестер Сити» и гарантировать себе место в плей-офф уже после четвертого тура (в весьма простой группе, надо заметить, без всяких баварий и интеров), но, проиграв «Шахтеру», команда Хави отложила это дело. Наставник «»Барселоны очень недоволен игрой, он назвал ее одной из худших за два года, которые он руководит клубом.

- Мы в кризисе, это видно на поле. Сегодня мы провели один из худших матчей при мне. «Барселона» должна вернуть свой фирменный, узнаваемый футбол. Будем работать над тем, чтобы вернуть игрокам уверенность, - цитирует слова Хави официальный сайт клуба.