​Леау: «Мбаппе - образцовый игрок, но я хочу быть самим собой»

Нападающий Рафаэл Леау вновь востребован у журналистов, португальский футболист провел прекрасный матч против «ПСЖ», внеся ключевой вклад в важнейшую победу своей команды.

После игры репортеры спросили его о сравнениях с Килианом Мбаппе - некоторые из партнеров Леау уверены в том, что он ничуть не уступает суперзвезде «ПСЖ». Леау ответил, что думает по этому поводу:

- Мбаппе - образцовый игрок, он очень нравится мне. Но я хочу все же быть самим собой, не подражать, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб примет дома гостей из Дортмунда.