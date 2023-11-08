​«Милан» одержал волевую победу в Лиге чемпионов впервые с 2009 года

Итальянский «Милан» одержал свою первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, и она получилась волевой. «ПСЖ» забил первым усилиями Милана Шкриньяра (вот ведь злая шутка от судьбы!), но очень быстро Рафа Леау забил ответный мяч, а в начале второго тайма Оливье Жиру типично выиграл воздушную дуэль (причем именно у Шкриньяра) и забил победный гол.

«Милан» выстоял и одержал победу, которая, как оказалось, стала для него первой волевой победой в самом престижном клубном турнире футбольной Европы с 21 октября 2009 года. Тогда команда обыграла, проигрывая по ходу матча, мадридский «Реал».