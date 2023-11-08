​Дважды обыграв «Ньюкасл», «Боруссия» эмулирует свой триумфальный сезон 1996/1997 в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» чрезвычайно удачно сыграла против «Ньюкасла» - сперва она обыграла англичан в гостях, а затем сделала то же самое дома, набрав шесть очков. Любопытно, что в предыдущий раз, когда «Боруссия» в ходе одного сезона в Лиге чемпионов дважды обыграла английский клуб, она стала победителем турнира. Это было в сезоне 1996/1997 против «Манчестер Юнайтед», две победы с минимальным преимуществом - но в полуфинале, а не в группе.

В следующем своем матче немецкому клубу предстоит сыграть против итальянского «Милана», причем в гостях. Это случится двадцать восьмого ноября.