​Леау: «На критику отвечаю на поле»

Португальский нападающий Рафаэл Леау вдохновенно провел матч против парижского «ПСЖ», он постоянно создавал опасность, но не только - Леау не забывал возвращаться и в оборону, что оказалось очень полезным во второй половине игры, когда «Милан» плотно сел в оборону. Леау прокомментировал события игры:

- Мы показали, что «Милан» может быть другим. У меня нет слов, невероятный матч. Нам очень нужна была эта победа. Критика подхлестывает меня, я стараюсь отвечать на нее выступлениями на поле, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

В следующем матче в Лиге чемпионов «Милан» сыграет с «Боруссией».