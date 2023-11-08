​«Ньюкасл» установил рекорд для английских клубов в 21-м веке

Английский «Ньюкасл» неудачно съездил в немецкий Дортмунд, проиграв там местной «Боруссии» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Тем не менее, еще до стартового свистка арбитра «Ньюкасл» установил рекорд для английских клубов в Лиге чемпионов в 21-м веке.

Дело в том, что не менее восьми игроков в его составе были англичанами, что давно перестало быть нормой из-за засилья легионеров. Последним клубом, который выставил восемь англичан в стартовом составе матча Лиги чемпионов, был «Манчестер Юнайтед» в игре против словацкого «Кошице» 27 ноября 1997 года.