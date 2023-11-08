​«Боруссия» сыграла свой 150-й матч в Лиге чемпионов

Очень удачно сложился для дортмундской «Боруссии» четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов. Немецкая команда выиграла у «Ньюкасла», тем самым отметив приличествующим образом свой юбилей - 150-й матч в Лиге чемпионов. Среди немецких команд лишь «Бавария» сыграла в Лиге чемпионов больше матчей - 238.

Напомним, что «Боруссия», к тому же, выигрывала в Лиге чемпионов - это было в сезоне 1996/1997, тогда клуб обыграл в финале турнира туринский «Ювентус». В следующем своем матче команда снова сыграет против итальянского оппонента - на сей раз против «Милана», на «Сан-Сиро».