​«Манчестер Сити» выиграл все 23 домашних матча в 2023 году

Удивительная статистика английского «Манчестер Сити», команда провела в 2023 году уже двадцать три домашних матча с учетом всех турниров - и во всех выиграла. Очередным поверженным на «Этихаде» клубом стал швейцарский «Янг Бойз», получивший от команды Хосепа Гвардиолы три безответных «пробоины».

В результате английский клуб досрочно оформил путевку в плей-офф самого престижного европейского клубного футбольного турнира.

В следующем своем домашнем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в рамках английской Премьер-лиги, это случится двадцать пятого ноября.