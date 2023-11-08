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​Дортмундская «Боруссия» установила свой рекорд в Лиге чемпионов

08 Ноября 2023 • 03:16 Комментировать
Боруссия Д
2:0
Ньюкасл

Очень удачно сложился для дортмундской «Боруссии» четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов. Немецкая команда не просто выиграла у «Ньюкасла», но и сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Как оказалось, «шмели» не пропускают уже в четырех домашних матчах Лиги чемпионов кряду, что стало рекордным достижением клуба в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Теперь «Боруссия» заслуженно занимает первое место в группе, набрав семь очков.

В следующем туре немецкая команда сыграет в гостях против итальянского «Милана», это случится двадцать восьмого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
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